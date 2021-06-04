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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
500 el sanatı görücüye çıktı

500 el sanatı görücüye çıktı

SERGİ AÇILIŞI

Siyer El Emeği Göz Nuru 

-SERGİ AÇILIŞ KONUŞMASI İKİZCE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
-SERGİ PASTASI KESİLMESİ
-SERGİNİN GEZİLMESİ
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun İkizce ilçesinde "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası” dolayısıyla sergi açıldı.İkizce Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru yaklaşık 500 adet el sanatı, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.Yapılan kursların sonunda el emeği ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden İkizce Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Dönmez," 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle açılan sergimizin pandeminin etkisinin olduğunun farkındayız. Bizler de daha coşkulu ve daha dolu bir program yapmak istedik. 2020-2021 eğitim-öğretim süresi boyunca ilçemizin dört bir köşesinde açtığımız çeşitli kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünlerimizi sizlerin bugün beğenisine sunduk" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından kursiyerler tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" pastası kesildi. Program serginin gezilmesinin ardından sona erdi.
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