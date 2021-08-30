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500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı...O anlar kameralara yansıdı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı...O anlar kameralara yansıdı

500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı...O anlar kameralara yansıdı

zanlının telefonla vatandaşın evine gelmesi

Tedbirler Ziynet Eşyası Akalan Kamera Dolandırıcılık 

-kapıyı çalması
-ziynet eşyalarını alması
-polislerce kıskıvrak yakalanma anı

( GAZİANTEP )- Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı GAZİANTEP

- Kendisini Savcı, Polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak bir vatandaşın 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını almaya çalışan dolandırıcı polis-vatandaş işbirliği ile suçüstü yakalandı. Olay 26 Ağustos 2021 günü Gaziantep’te meydana geldi. Kendisini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı bir vatandaşın yaklaşık 500.bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin kendisine verilmesi istedi. Vatandaş durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın ikametinde gerekli tedbirler alındı. Dolandırıcı anlaştığı şekilde ziynet eşyalarını aldığı sırada suçüstü yakalandı. Şahıs yapılan yasal işlemler ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu. (LO-Y).
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