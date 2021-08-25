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500 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
500 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

500 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

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- Eren Operasyonları ile PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmaya devam ediyor. Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı Operasyonu kapsamında, Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar da etkisiz hale getirildi.
Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı Operasyonu kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde, 19 Ağustos tarihinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, J-İHA/SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesi'nde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edildi.
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