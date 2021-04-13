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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi

50 yaşındaki öğretmen korona virüse yenildi

- Cenazeden görüntü

Hastane Psikoloji Rehber Öğretmen Öğretmen Cenaze Namazı 

-- Dua edilmesi
-- Cenazenin götürülmesi
-- Detaylar
-- Fotoğraf

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir lisede görev yapan rehber öğretmen, 10 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Körfez Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık görevi yapan Alaaddin Erkal (50), bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Erkal, 10 gündür yoğun bakımda süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Erkal, Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un da katıldığı cenaze namazı sonrasında Erkal, dualar ile defnedildi. (GY-NSO-HA-Y)
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