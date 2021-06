50 ülkeden öğrencilerin katıldığı olimpiyatlarda dünya 5’incisi oldu

-Öğrenci ders çalışırken detay

Eskişehirli öğrenci dünya sıralamasına girdi



- Eskişehir’de 6’ncı sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar, farklı bilim dallarında düzenlenen Uluslararası Online STEM Olimpiyatları’nda dünya 5’incisi oldu. Çağfen Koleji’nde öğrenim gören Hasan Efe Ar, daha önceki ölçme değerlendirmelerde dereceye girerek STEM Olimpiyatları finallerine Eskişehir’den katılan 5 öğrenciden biri olmuştu. 6’ncı sınıf öğrencisi Hasan Efe Ar, 5-12’nci sınıflar arası öğrencilerin farklı dallarda yarıştığı olimpiyatlara “Genel” kategoride katıldı.

Finallerde de üstün başarı gösteren Hasan Efe Ar, olimpiyat finallerinde gösterdiği performansla dünya 5’incisi oldu. Genel, Fen Bilimleri, Matematik-Geometri-Teknoloji, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi kategoriler bulunduğu yarışmaya bu yıl 50 ülkeden toplamda 3 bin 503 öğrenci katılım gösterdi. “Mutluyum ve gururluyum” Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine sürekli destek olduğunu vurgulayan Hasan Efe Ar, “STEM Olimpiyatları uluslararası bir sınav. Genel kategoride finalist oldum. Finalde de dünya beşincisi oldum. Günlük test düzenim oldu. Her dersten 2 test çözdüm. Mutluyum ve gururluyum. Aileme, okuluma ve öğretmenlerime bu başarı için çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı Eskişehir’e kazandırdığım için mutluyum” diye konuştu.

“Ayaklarım yerden kesildi, çok mutlu oldum” Olimpiyatlara hazırlandığı süre zarfında oğlu Hasan Efe’ye sürekli destek olan anne Safiye Türkdoğan Ar, “Hazırlık sürecinde biz manevi destek olduk. Öğretmen olduğum için ben de çok fazla yanında bulunamadım ama birlikte olduğumuz zamanlarda ona güç vermeye çalıştım. Ben devre dışı kalarak öğretmenleriyle direkt iletişim kurmasında fayda sağladım. Bu şekilde çok daha güzel yol kat ettik. Bir ebeveyn olarak nasıl davranmam gerekiyorsa o şekilde davrandım. Ayaklarım yerden kesildi, çok mutlu oldum. Özellikle onun adına. Bu sınavlar birçok şey başarabileceğini göstermiş oldu. Akademik başarıdan ziyade kişisel gelişimine katkı sağlayacağı için daha mutluyum” dedi.

“En büyük başarı öğrencinin kendisinde” Öğrencilerin başarılı olabilmesi için kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturulması gerektiğini belirten Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda dünya 5’incisi olan Hasan Efe Ar hakkında şunları söyledi: “Öncelikle bizim için önemli olan şey, bir öğrencinin kendisini ifade edebilecek alanları bulabilmesi ve bu alanlarda kendisini ortaya koyabilmesidir. Butik okul olmanın da başında da bu geliyor. Öğrencimizin bu süreçteki yolculuğunda öğretmenlerimiz ve rehberlik birimlerimiz çok destek oldular. Buradaki en büyük başarı öğrencinin kendisinde çünkü bir çocuk başarıyı istemediği sürece o başarıyı sağlama şansınız yoktur. Okul olarak ise en önemli kavramların başında bu ortamları oluşturabilmek geliyor. Demek ki okul olarak çalışma arkadaşlarımız bu ortamı oluşturabilmişler. Bu çok gurur verici bir başarı. Şu anda ülkemize bir dünya beşinciliği getirdi. Eskişehir’e de bu gururu yaşattı.” (AG-Y)