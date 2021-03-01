Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 50 lira alacağını istedi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

- 50 lira alacağını istedi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

Yaralının sedye ile taşınması

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Polislere olayı anlatması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 50 lira alacağını isteyen bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki T.S. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.S. tedavi altına alındı. T.S., 50 lira borç verdiğini ve bu parayı isteyince silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "50 lira borç verdim. Bu parayı istemeye gittim. Borçlum E.I. bana küfür etti. Ben de kendisini 'niçin küfür ediyorsun' diye çekiştirdim. O da Y.I.'ye hitaben 'at' diye silahla ateş etmesini istedi. Y.I. de bana tabancayla 2 el ateş etti. 50 lira için vuruldum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı