- 50 lira alacağını istedi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

-Polislere olayı anlatması

-Hastanenin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da 50 lira alacağını isteyen bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki T.S. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.S. tedavi altına alındı. T.S., 50 lira borç verdiğini ve bu parayı isteyince silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "50 lira borç verdim. Bu parayı istemeye gittim. Borçlum E.I. bana küfür etti. Ben de kendisini 'niçin küfür ediyorsun' diye çekiştirdim. O da Y.I.'ye hitaben 'at' diye silahla ateş etmesini istedi. Y.I. de bana tabancayla 2 el ateş etti. 50 lira için vuruldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-



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