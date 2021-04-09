Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

maske dağıtımı detay

Müdür Yardımcısı Maske Dağıtımı Allah Kullar Öğrenciler 

-Öğrencilere maske dağıtılması detay
-Esnaflara maske dağıtılması detay
-Vatandaşa maske dağıtılması detay
-Dernek başkanı röportaj
-İş adamı röportaj
-Okul müdür yardımcısı röportaj

( SİVAS )- Sivas’ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş’ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı SİVAS

- Sivas’ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş’ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı. Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen maske dağıtım programı Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Belediyesi ziyaret edilip maske teslimiyle başladı.
Ziyaretin ardından vatandaş, esnaf ve bölgede ki okullara gidilerek maske dağıtımına devam edildi. Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Cenan Can Erkuş öğrencilerin ve kendi sağlıklarını düşündüklerini belirterek, “Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu olarak bizler bugün Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesine geldik. Değerli hocam Gamze hanımı ziyaret ettik. Onlarda bizleri kabul ettiler nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde İstanbul’da bu pandemi dolayısıyla maske yaptırdık. Değerli iş adamımız İsmail Sırataş’ın katkıları ve destekleriyle buraya geldik. Öğrencilerimizin sağlığı ve kendi sağlığımızı düşündük. Onların iyi günlerde sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum. Hocama da tekrar bizi kabul ettiği için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum” dedi.
“Bizim için en önemli unsur sağlık” İş adamı İsmail Sırataş ise bugünün şartlarında maskeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bizim için en önemli unsur sağlık. Gençler sağlıklı olmalı onun için hocam bizi kabul etti. Bizde öğrencilerimize maskelerimizi dağıttık. Sağlıklı günler, sağlıklı yıllar diliyorum inşallah bu pandemiden ve maskelerden kurtuluruz. Ama bugünün şartlarında bu maskeye ihtiyaç var bizde karınca kararınca, çorbada tuzumuz olsun diye öğrencilerimize bu maskeleri dağıttık. Hocama, sizlere ve başkanıma sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum saygılar, selamlar” dedi.
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gamze Arpa’da yapılan maske yardımına teşekkür ettiğini belirterek, “Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür yardımcısıyım. Öğrencilerimize pandemiden dolayı Ulaş Köy Dernekleri adına tüm öğrencilerimin adına teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar çok sağolsunlar” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement