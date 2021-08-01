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5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

-İtfaiye ekipleri görüntü

5 Yıldızlı Otel Yangın Yıldızlı Altın Trol 

--Otelden görüntü
--Yanan yer detay
--Otelin genel detayları

( ANTALYA ) -- Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, otelde maddi hasar meydana geldi ANTALYA

- Antalya’da bulunan bir 5 yıldızlı otelde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangında oteldeki müşteriler tahliye edilirken, alevler itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Demircikara Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, otelin dış cephesinde alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler 5 katlı oteli aşağıdan yukarıya doğru sararken, oteldeki müşteriler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte söndürme çalışmaları başladı.
Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışma gerçekleştirdi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni incelenirken, ilk belirlemelere göre klima dış ünitesinden çıktığı belirtildi. (EA-SM-
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