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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Otelden görüntü

Çatı Katı Sağlık Ekibi 5 Yıldızlı Otel Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerden detay
-İtfaiye ekiplerinin çalışması

( ANTALYA )- Boş otelin boş odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir oda kullanılamaz hale geldi. Yangın Kiriş Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında bulunan boş odalardan birinde dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, pandemi sebebiyle otelde müşterinin bulunmadığı öğrenidi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının neden başladığı araştırılıyor.
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