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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

Zanlının adliyeye girişi

Akalan Öğretmen Fİrarİ Terör Örgütü İstihbarat 

-Adliyeden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen, TEM ekipleri tarafından Ankara’da gaygubet evinde yakalandı. 2016 yılından bu yana firari olarak aranan C.S. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ankara’da örgüte ait gaygubet evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Niğde’ye getirilen C.S. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.
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