5 yıldır firari FETÖ şüphelisi gaygubet evinde yakalandı

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan ihraç öğretmen, TEM ekipleri tarafından Ankara’da gaygubet evinde yakalandı. 2016 yılından bu yana firari olarak aranan C.S. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ankara’da örgüte ait gaygubet evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Niğde’ye getirilen C.S. emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

