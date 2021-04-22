Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı

5 yaşındaki Rus Victoria'dan 23 Nisan şarkısı

Victoria Bochneva konuşması

Gökyüzü 

-arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylemesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un kardeş şehri olan Novorossysk’in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan Victoria Bochneva, Türkiye'deki çocuklar için 23 Nisan şarkısı söyledi.

Samsun’un Kardeş Şehri olan Novorossysk’in komşu şehri Gelendzhik'te yaşayan ve tatilini Türkiye’de yaparak Türkiye hayranı olan 5 yaşındaki sevimli küçük Victoria Bochneva, Samsun'daki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyerek kutladı. Bu kutlama için ona destek olan yuvada bulunan 6 yaşındaki arkadaşları ile bir kutlama videosu hazırladı. Video öncesi bir konuşma yapan Victoria Bochneva, “Ben Rusya'dan Vika. Ben bu sene tekrar ülkenize gelemedim. Ama benim kreşimdeki arkadaşlarım size selam söylüyorlar. Biz çocukların tek bir Karadeniz, tek gökyüzü ve güçlü bir dostluğu var. Çocuk bayramınız kutlu olsun” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement