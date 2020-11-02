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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
5. ve 9. sınıflar yüzyüze eğitime başladı, İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

5. ve 9. sınıflar yüzyüze eğitime başladı, İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

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Trafik Yoğunluğu Kullar Öğrenciler Yüz Yüze 

-Trafik yoğunluğu
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüzyüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.
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