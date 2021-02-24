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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
5. Sınıf öğrencisi video ve zihin haritası tasarlamada dünya birincisi oldu

5. Sınıf öğrencisi video ve zihin haritası tasarlamada dünya birincisi oldu

İpek Çiftçi'nin açıklaması

İngiltere Öğretmenler Bilgi Yarışmaları Öğretmen İngilizce 

-Bilgisayarda hazırlanışını göstermesi
-Sertifikası detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi İpek Çiftçi, İngiltere’de düzenlenen kısa video ve zihin haritası tasarlama yarışmasında takım olmanın önemine işaret eden videosuyla 9-11 yaş kategorisinde dünya birincisi oldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir ortaokulda 5. sınıf öğrencisi olan İpek Çiftçi, öğretmenlerinin teşvikiyle katıldığı, İngiltere’de düzenlenen kısa video ve zihin haritası tasarlama yarışmasında dünya birincisi oldu. İngilizce olarak hazırladığı videoda takım olmanın önemine işaret eden Çiftçi’nin kısa videosu, dünya genelinde 40 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 9-11 yaş kategorisinde birinci seçildi. Dünya birincisi olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, daha önce yapılan bilgi yarışmalarında Türkiye birincisi ve Dünya 9’ncusu olduğunu belirten İpek Çiftçi, “İngiltere’de Owlypia Intellectuals Chalenge’in düzenlediği yarışmada birinci oldum” dedi.
Hazırladığı videoda, takım olmanın ve takım halinde çalışmanın önemini vurguladığını belirten İpek Çiftçi, “Öğretmenim İngilizcemin iyi olduğunu ve yarışmada iyi bir başarı elde edeceğimi düşüyordu. Öğretmenimin teşvikiyle yarışmaya katıldım ve birinci oldum” diye konuştu.
(EA-SM-
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