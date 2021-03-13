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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
5 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü sporcusu ağır yaralandı

5 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü sporcusu ağır yaralandı

Sporcunun önceki yamaç paraşütü atlayışından görüntü

Sekte Tahkikat Yamaç Paraşütü Şampiyon 

-Hastane acil, sedyede yaralı sporcu

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da yere iniş yapmak istediği sırada yaklaşık. Olay, Erzincan’ın Çakırman mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa'da yapılacak hedef şampiyonasına katılmak için antrenman yapan yamaç paraşütü sporcusu Muhammet Yeniçeri (22), yere yaklaştığı anda yaklaşık 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Muhammet Yeniçeri, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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