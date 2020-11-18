5 mahallenin iletişimini koparan kablo hırsızları direkte suçüstü yakalandı

-şahısları düzenlenen operasyondan dönüş görüntüsü

-şahsıların jandarma aracına bindirilmesinden görüntü

-detaylar



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de, 4 mahallede telefon kablolarını çalan 3 şüpheli, 5'inci mahalleye ait kabloları çalmak isterken JASAT timlerine suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında 50 bin TL değerinde çalıntı telefon kablosu ele geçirildi. Olay, Buldan ilçesi Alandız, Kovanoluk, Yayla ve Kurudere Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Telekom Müdürlüğüne ait telefon kabloları 4 mahallede çalındı. Telefonların çalışmaması üzerine olay anlaşılınca devreye jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) girdi. 15 gün arayla 4 farklı mahallede bulunan telefon direklerinde ki kabloların aynı yöntem ile çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) inceleyen JASAT timleri şahısların kimliklerini tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler suçüstü yakalandı. 5. mahalledeki kabloları kesmek isterlerken yakalandılar 5. mahallede telefon kablolarını çalmak isteyen şüpheliler ilçede 43 kişinin mağdur olmasına neden oldu. JASAT timleri takibe aldıkları 3 şüpheliyi telefon kablolarını kesmek için çıktıkları direk üzerinde suçüstü yakaladı. Şüphelilere ait olan otomobilde yapılan aramalarda ise çıkanlar hayrete düşürdü. Yapılan aramalarda 50 bin TL değerinde 300 metrelik kablolarlar ele geçirildi. 7 ayrı suç kaydı bulunan 33 yaşındaki E.T., 10 ayrı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki M.K. ve 7 ayrı suç kaydı bulunan 34 yaşındaki E.T. isimli şüpheliler, jandarmada yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. (FP-MB-



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