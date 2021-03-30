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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
5 koltuklu araçtan 16 kişi çıktı

5 koltuklu araçtan 16 kişi çıktı

Araçtan detaylar

Polis Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Polis Ekipleri 

-Göçmenlerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymapaşa İlçesinde polis ekiplerince durdurulan 5 koltuk kapasiteli araçtan sürücü dahil 16 kişi çıktı. Düzensiz göçmen olayına ilişkin sürücü gözaltına alındı. Tekirdağ Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünden Tekirdağ’a doğru gelen bir araç durduruldu. Sürücü dahil beş koltuk kapasiteli aracın içerisinde yapılan kontrollerde, yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmeyi hedefleyen ikisi çocuk, biri kadın ve 12'si erkek olmak üzere toplamda düzensiz göçmen statüsündeki 15 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olaya ilişkin araç sürücüsü M.S isimli şahısta gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri sonucunda adli makamlara sevk edilecek. Emniyette götürülen düzensiz göçmenler ise geri gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
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