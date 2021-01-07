5 kişinin yaralandığı kazaya, ambulans helikopterle müdahale

-Ambulans helikopter

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, ağır yaralıya ambulans helikopterle müdahale edildi. Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 40’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erhan K. yönetiminde ki 21 BZ 099 plakalı otomobil ile kavşağa girmeye çalışan Salih B. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Ambulans helikopterle müdahale Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Salih B. için olay yerine ambulans helikopter gönderilerek, hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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