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5 kişilik aile ölümden döndü
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
5 kişilik aile ölümden döndü

5 kişilik aile ölümden döndü

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Takla atan araçtan görüntüler
-Yaralılardan görüntüler
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de refüje çıkarak takla atan otomobilde bulunan 5 kişilik aile yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu polis uygulama noktası yakınında Ferhat O.'nun sürücüsü olduğu 71 EV 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Uygulama yapan polis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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