-itfaiye ekiplerinin çalışması

-tüplerin çıkartılması

-yanan evin iç görüntüsü



( DÜZCE ) 5 kişilik aile evsiz kaldı- Ev içerisindeki tüpleri itfaiye ekipleri çıkarttı. DÜZCE



- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev yandı. Yangın esnasında ev içerisindeki tüpleri itfaiye ekipleri çıkarttı. Yangın, akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Eskiköy Mahallesi Mavi Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Yılmaz’a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan tüpleri itfaiye ekipleri çıkarttı. Yangında ahşap olan tek katlı ev ile yanında bulunan odunluk kullanılamaz hale geldi. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yangını duyar duymaz olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.



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