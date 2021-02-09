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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
5 kilometrelik kovalamaca pahalıya patladı

5 kilometrelik kovalamaca pahalıya patladı

Şahıstan detay

Polis Para Cezası Akalan 

-Olay yerinden detay
-Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

-Bursa’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçan şahıs 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde devriye görevindeki polis ekibi,şüpheli bir şahısı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Sercan K.,(23) kaçmaya başladı.
Şahıs Gaziakdemir mahallesine bağlı Merinos Caddesi’ne dönerek kaçmaya devam etti. Polis ekiplerini peşine takan Sercan K., Sakalar sokak üzerine çıkıp, kaçmaya devam etti. Sokağı ablukaya alan ekipler daha sonra Sercan K.’yı bir evin bahçesinde kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak Polis Merkezi’ne götürüldü. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske takmamaktan para cezası uygulandı. Diğer yandan şahsın yakın zamanda cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
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