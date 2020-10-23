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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

5 kilo 395 gram esrarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 kişinin polislerin yanında yürümeleri

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-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler sonucu İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen B.K.'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 kilo 301 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Olayın devamında şüpheli şahıs ile müşterek hareket ettikleri öne sürülen C.K.'nin evine yapılan operasyonda 3 kilo 94 gram esrar maddesi elde edildi. C.K. de gözaltına alındı. Toplam 5 kilo 395 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. ve C.K. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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