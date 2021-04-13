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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

5. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Şahsın cansız bedeninden görüntü

Olay Yeri İnceleme Çevik Kuvvet Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Binadan görüntü
-Şahsın yakınlarından görüntü
-Ekiplerin incelemeleri
-Şahsın cansız bedeninin cenaze aracına koyulması
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iftara yakın saatlerde 5. kattan aşağıya düşen genç hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü. Zorba’nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Zorba’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan şahsın yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Zorba’nın düştüğü yere daha sonra olay yeri inceleme ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, Zorba’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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