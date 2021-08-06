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5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

Evden çıkan dumanlar

Karya Yangın Altın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri detaylar
-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi
-Olay yeri detaylar
-Röportaj

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 363. Sokak üzerinde bulunan beş katlı banının son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa S.’ye ait olduğu öğrenilen dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yoğun dumanların kapladığı dairede çıkan yangın, vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı dairenin kullanılmadığı öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yangını gören mahalle sakini Celal Erdoğan, “Komşuları olarak biz buradaydık. Burada evden duman çıktığını gördük. İçeride kimse yoktu zaten. Boş daireydi. Sonrasında itfaiyeye haber verdik. Doğalgaz kapatıldı. Şalterler zaten kapalıydı. İtfaiyeye haber verdik, geldi. Şu anda müdahale ediliyor, söndürüldü. Herhangi bir can kaybı, yaralanma yok. Mahalle sakinler, olarak elimizden gelen yardımları gösterdik” dedi.
(EA-
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