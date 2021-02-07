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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

5 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Efes Uttu Yangına Müdahale Trol 

-EVDEN GÖRÜNTÜ
-YANGIN SÖNDÜRÜLMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak kent merkezinde 5 katlı bir binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın merkez Kadırga Caddesi'nde Yeşil Sokak'ta 5 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangından kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının büyümeden söndürülmesi mahalleliye derin bir nefes aldırdı.
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