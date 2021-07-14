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5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

APARTMANIN DIŞ GÖRÜNTÜSÜ,

Hastane Yangın Altın 

- İTFAİYE ARAÇLARI,
-112 ACİL SERVİS,
- İTFAİYE ERLERİ VE 112 ACİL SERVİSİN OLAY YERİNDEN AYRILMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçesi Subaşı Mahallesinde 5 katlı apartmanın 5. kattaki İ.K.'ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen İ.K.'nin eşi H.K., 112Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Tİ - EFE)
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