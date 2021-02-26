Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
5'inci kattan düşen adam alt katların çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı

5'inci kattan düşen adam alt katların çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı

Olay yerinden detay

Polis Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Polis Ekipleri 

-Polisin çalışma yapması
-Balkondan detay
-Binadan detay
-Alt katta kırılan çamaşır telleri demir korkuluklar detay
-Ağır yarlaanan kişinin terlikleri detay
-çevrede izleyen vatnadaşlar
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-Görüntü montaj tünel geçiliyor

( ANTALYA )- Hızı yavaşlayıp beton zemine düşen adam ağır yaralandı ANTALYA

- Antalya’da evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü. Alt katlardaki balkonlarda bulunun çamaşır tellerine çarparak hızı yavaşlayan ve ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı. Olay, 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları ve eşi işte bulunan emekli Feti Turhan (59) sabah saatlerinde balkona çıktı. İddiaya göre, başı dönen Turhan, dengesini kaybedip 5’inci kattan alt kattaki balkonlarda bulunan çamaşır telleri ve demir kolluklara çarptı, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Feti Turhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı