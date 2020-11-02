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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular

5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular

- Olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Olay yerinde yakınları arkadaşları ve sağlık ekiplerinin beklemeleri
-- Evin önünde bekleyen kediden görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ ) -- Lavaboda hareketsiz şahsın öldüğü belirlendi- Ölen şahsın beslediği kedi günlerce kapısına bekledi KOCAELİ

- Kocaeli’de kendisinden 5 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay Derince Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunbey’de bir dokuma atölyesinde çalışan 63 yaşındaki Kamil Alpkaya, 30 Kasım Cuma günü mesai çıkışından sonra bir daha iş yerine gitmedi. Alpkaya’nın işe gelmemesi sonrası kendisinden haber alamayan iş arkadaşları ise Derince ilçesinde bulunan evine gitti. 2 katlı binanın giriş katında oturan Alpkaya’nın evinde kapıyı açan olmayınca iş arkadaşları ve aynı binada yaşadığı akrabaları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Cansız bedeni evin banyosunda bulundu İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler polis eşliğinde eve girdiklerinde evin banyo kısmında Alpkaya’yı hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Alpkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Birkaç gün önce öldüğü belirlenen Alpkaya’nın cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı. Elleriyle beslediği kedi öksüz kaldı Öte yandan hayatını kaybeden Alpkaya'nın her gün sokakta özenle beslediği kedi ise öksüz kaldı. Akkaya'nın işe giderken ve iş çıkışında beslemeyi ihmal etmediği kedi, Akkaya'nın cansız bedeninin bulunduğu evin önünde beklerken çevredekiler tarafından fark edildi. Sadece (GY-
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