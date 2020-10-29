Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
5 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni Malabadi Çayında bulundu

5 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni Malabadi Çayında bulundu

Cenazenin Ambulansla hastaneye getirilmesi

Hastane Cenaze Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

-Morgun önünde bekleyen kalabalık
-Cenazenin morttan alınması
-Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 gün önce evden çıkan bir daha kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki gencin cansız bedeni, Malabadi Çayında ölü bulundu. Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 5 gün önce akşam saatlerinden evden çıktı. Ailesinin bir süre ulaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
Gür'ün arama çalışmaları devam ederken gencin cansız bedeni Malabadi Çayında bulundu. Gür'ün cansız bedeni olay yerine gelen acil 112 ekipleri tarafından ambulansla morga kaldırıldı. Gür'ün cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı