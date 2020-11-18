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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
5 evin kül olduğu yangında kayıp olan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

5 evin kül olduğu yangında kayıp olan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

Jandarma ceset arama köpeğinin yerini tespiti

Yaşlı Kadın Yangın Yeri 

-Ekiplerin arama çalışmaları
-Arşiv görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Mumcu Kırsal Mahallesinde 5 evin tamamen küle döndüğü yangında evlerden birinde kalan 81 yaşındaki Ulviye Abeş’in cesedine ulaşıldı. Jandarma ceset arama köpeğinin yerini tespit ettiği yaşlı kadının cesedi çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaşlı kadının evden çıkmak isterken düşen tavanın altında kalarak can verdiği düşünülüyor. Sındırgı’nın Mumcu kırsal mahallesinde önceki gün meydana gelen yangında kül olan 5 evden birinde kaldığı düşünülerek arama çalışmalarına başlanan 81 yaşındaki Ulviye Abeş’in cesedine ulaştı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından AFAD, Jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamayınca olay yerine Jandarma ceset arama köpeği getirildi.
İnsan ve ceset kokusuna duyarlı Jandarma ceset arama köpeği yangın yerinde yaptığı incelemenin ardından yanan kadının yerine ulaştı. Arama ekiplerinin Jandarma ceset arama köpeğinin gösterdiği yeri kazması sonucunda ceset parçalarına ulaşıldı. Yangın yerinden titizlikle çıkarılan ceset parçaları incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangının ardından sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak da katıldı.
(ÖK-
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