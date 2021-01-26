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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
5 çocukla elektrikli bisiklete bindi, görenler şaştı kaldı

5 çocukla elektrikli bisiklete bindi, görenler şaştı kaldı

çocukların motosiklete binmesi

Alışveriş Kamera Elektrikli Bisiklet Bisiklet Cep Telefonu 

-motosikletin ilerlemesi

( BURSA )- O ânlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi kameralara yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 5 çocuğuyla alışveriş için elektrikli bisikletle markete geldi. Burada alışveriş yaptıktan sonra aynı elektrikli bisiklete sürücü ile birlikte toplam 6 kişi bindi. Olanları görenler dondu kaldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra çocuklarla birlikte marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Geriye ise insanları şok eden o görüntüler kaldı.
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