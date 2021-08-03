5 bin 500 yıllık Çadır Höyük’te kazı çalışmaları başladı

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Çadır Höyük’te kazı ve temizlik çalışmaları başladı.

Kazı yapan ekipler, 5 bin 500 yıl öncesine ait bulguları, fırça ve mala darbesiyle özenle gün yüzün çıkarmaya çalışıyor. Bünyesinde Kalkolitik Çağı, Hititler, Frigler, Persler, Helenistik Çağ, Roma, Bizans ve Selçuklu izini barındıran Çadır Höyük’te, 2021 yılının ilk kazı ve temizlik çalışması başladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu'ndan bilgi aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Çadır Höyük'te 1994 yılından beri kazı çalışmalarının sürdüğünü ve bu yıl kazı çalışmalarının biraz geç başladığını söyledi.



Çadır Höyük'ün kentin önemli bir değeri olduğunu ifade eden Polat, "Buranın bir değeri biz biliyoruz, hocalarımız biliyor ama bunu insanlarımıza anlatmamız lazım. Bu nedenle buradaki kazı çalışanlarının biran önce yapılıp gün yüzüne çıkması gerekiyor. Burada yaklaşık 5 bin 500 yıl önce yaşayan insanların bir tarihi var. Bu bölgede toprağın altının ne kadar zengin olduğunu görüyoruz ama önemli olan bu zenginliği gün yüzüne çıkartmaktır. İnşallah kazı ekibimizin ve hocamızın başkanlığında etkin ve verimli bir çalışma yapılır. Umarım en yakın zamanda bu değerimizi turizme kazandırırız." dedi.

Kazı başkanı Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu da İngiltere Leicester ve Koç Üniversitesi adına kazı çalışmalarını yürüttüğünü belirterek "Geçen yıl itibariyle kazı başkanlığını yürütmeye başladım. Bu yeni süreçte 5 bin 500 yıllık Kalkolitik dönemden, Bizans ve Selçuklu dönemine kadar yaşantının olduğu höyük, Yozgat ve Sorgun için önemli bir merkezdir. Burada hem kazı hem de restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Burayı turizme kazandırmak adına gerekli bazı projeler gerçekleştireceğiz. Çevrede, Kerkenes, Kuşaklı Höyük, Sarıkaya Roma Hamamı var. Bunların hepsini içine katarak bir turizm rotası oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

(BMG-

