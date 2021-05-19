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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
5 ayrı yerde aynı anda yangın; kundaklama iddiası

5 ayrı yerde aynı anda yangın; kundaklama iddiası

Yangın yerlerinden genel görüntü

Polis Fabrika Mobilya Fabrikası Mobilya Polis Ekipleri 

-İtfaiye söndürme çalmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastikleri ateşe verildi.
Yangın itfaiye ekiplerince işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Avarlar sokakta bir işyerinin önündeki istifli olan keresteler, henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ateşe verildi.
Avarlar sokaktaki birbirine yakın 6 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucunda mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu. LASTİKLERİ YAKMIŞ Aynı dakikalar da Mahmudiye mahallesi 18. Sokakta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler ateşe verildi.
5 farklı yerdeki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu değerlendirirek şüpheli yada şüphelilerin bulunması için çalışma başlattılar. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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