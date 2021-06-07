Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
5 ayrı suçtan aranan şahıs, polisin 15 günlük çalışması sonucu yakalandı

5 ayrı suçtan aranan şahıs, polisin 15 günlük çalışması sonucu yakalandı

Zanlının sokaklarda yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güzergah Kol Saati Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Bayrampaşa’da, 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı 15 gün boyunca bütün güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘evden hırsızlık’ konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede 1 şüpheliyi takibe aldı. 5 ayrı hırsızlık olayının failinin peşine düşen emniyet ekipleri, 15 gün boyunca çevredeki bütün kamera kayıtlarını izledi. İncelemeler sonunda olayların failinin M.K. adlı zanlı olduğunu belirleyen polis, şahsın eşkal ve kıyafet bilgilerini tespit ettikten sonra çevrede arama faaliyetine başladı.
Aynı güzergahlarda yapılan 7 günlük takip sonucu M.K. adlı şüpheli, önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde, olaylarda kullandığı aynı kıyafet ve hırsızlığa konu 1 kol saati ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra karakola götürülerek ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından “Evden hırsızlık” suçu kapsamında dün adli makamlara sevk edilen M.K., “Adli kontrol hükümleri” uygulanarak serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement