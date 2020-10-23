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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama

5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama

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( MUĞLA )- Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirlikleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki kişi tutuklandı MUĞLA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Narkotik Operasyonu 


- Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda değişik türde uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup amirliği ekiplerinin Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda 22 gram metamfetamin, 18.60 gram esrar, 9 adet kağıda emdirilmiş bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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