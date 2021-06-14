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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polise mesai arkadaşlarından veda

5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden polise mesai arkadaşlarından veda

Cenaze aracının kortej eşliğinde getirilmesi

Hastane Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Polis Memuru Cenaze Aracı 

-Arkadaşlarının selam durması
-Dinç için helallik alınması
-Helallik alınırken mesai arkadaşları ve ailesinden detaylar
-Dua okunması ve polislerden görüntü
-Cenaze aracının gidişi
-Arşiv
-Polisin fotoğrafı

( ISPARTA )- Kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden polis için mesai arkadaşlarından helallik alındı ISPARTA

- Isparta’da trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Bahadır Dinç’i mesai arkadaşları, toprağa verileceği memleketine dualarla uğurladı.Kaza, 23 Ocak’ta Dost Pet Kavşağı'nda meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, 32 AAZ 915 plakalı motosikletiyle mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Dinç ağır şekilde yaralanmış, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Bahadır Dinç’in cenazesi mesai arkadaşları tarafından morgdan alınarak, cenaze aracıyla polis korteji eşliğinde kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önüne getirildi.
Burada toplanan mesai arkadaşlarından Bahadır Dinç için helallik alınarak, dualar okundu. Daha sonra Dinç’in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur’a uğurlandı.
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