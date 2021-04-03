5 aydır kayıp olan adamın cesedi ormanda arandı: Baba ve üvey anne gözaltında

-Çalışmalara katılan vatandaşla röportaj



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta geçen yıl Aralık ayından bu yana kayıp olan 32 yaşındaki gencin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gencin cesedi için ormanlık alanda çalışma başlattı. Gencin babası ve üvey annesi gözaltına alınırken; baba ormanda ekiplere yer gösterdi. Ekiplerin ormanlık alandaki çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay Beycuma’ya bağlı Karadere Köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mudaroğlu Mahallesinde ikamet eden A.Z.(32) isimli şahsın 2020 Aralık ayından bu yana ikamet ettiği Karadere köyünde olmadığı ancak ailesinin kayıp şahıs olduğuna dair herhangi bir müracaatta bulunmadığının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda A.Zengin'in babası A.Zengin (55) tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gencin babası A.Zengin ile üvey annesi gözaltına alındı. Gencin babası jandarma ekiplerine olay yerinde yer göstererek cesedin bulunması için çalışmalara katıldı.

Jandarma ekiplerinin kadavra köpeği Salto da arama çalışmalarına katıldı.





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