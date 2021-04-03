Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
5 aydır kayıp olan adamın cesedi ormanda arandı: Baba ve üvey anne gözaltında

5 aydır kayıp olan adamın cesedi ormanda arandı: Baba ve üvey anne gözaltında

Jandarma araçları, cenaze aracı

Jandarma Üvey Anne Ormanlı Cenaze Aracı Harekete Geç 

-Çalışmalara katılan vatandaşla röportaj

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta geçen yıl Aralık ayından bu yana kayıp olan 32 yaşındaki gencin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gencin cesedi için ormanlık alanda çalışma başlattı. Gencin babası ve üvey annesi gözaltına alınırken; baba ormanda ekiplere yer gösterdi. Ekiplerin ormanlık alandaki çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay Beycuma’ya bağlı Karadere Köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mudaroğlu Mahallesinde ikamet eden A.Z.(32) isimli şahsın 2020 Aralık ayından bu yana ikamet ettiği Karadere köyünde olmadığı ancak ailesinin kayıp şahıs olduğuna dair herhangi bir müracaatta bulunmadığının öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde şahsın öldürülmüş olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda A.Zengin'in babası A.Zengin (55) tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Meydana gelen olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gencin babası A.Zengin ile üvey annesi gözaltına alındı. Gencin babası jandarma ekiplerine olay yerinde yer göstererek cesedin bulunması için çalışmalara katıldı.
Jandarma ekiplerinin kadavra köpeği Salto da arama çalışmalarına katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement