Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
5 ay önce geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber

5 ay önce geçirdiği kazada ağır yaralanan polis memurundan acı haber

kaza anı(arşiv)

Hastane Cenaze Trafik Kazası Polis Memuru Sparta 

-fotoğraflar

( ISPARTA )- Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti ISPARTA

- Isparta’da ocak ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Bahadır Dinç, yaklaşık 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza, 23 Ocak 2020 tarihinde Dost Pet kavşağında meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bahadır Dinç, 32 AAZ 915 plakalı motosikletiyle mesaiye giderken Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Dinç, ağır şekilde yaralanmış, yaralı polis ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.Yaklaşık 5 aydır tedavi gören Dinç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Bahadır Dinç’in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek törenle memleketi Burdur’da toprağa verileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement