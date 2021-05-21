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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
49 göçmenin içinde bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

49 göçmenin içinde bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

Göçmenlerden görüntüler

Hastane Jandarma Güvenlik Güçleri Akalan 

-Kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün getirilmesi
-Ambulansın gidişinden detay

( VAN ) VAN

- Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş Karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.İ. idaresindeki 21 HA 2015 plakalı minibüs, içerisindeki 49 düzensiz göçmenle jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 49 düzensiz göçmen yaralanırken, sürücü M.İ. ise bölgeden kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye sevk ederken, havasızlıktan bitkin düşen diğer göçmenlereyse su verdi. Düzensiz göçmenler emniyete götürülürken, kaçmaya çalışan sürücü M.İ. ise kısa sürede yakalandı.
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