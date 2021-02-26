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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin'de yakalandı

48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin'de yakalandı

Emniyetin tabelasından görüntü

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-Emniyet binasından görüntü
-Şahsın emniyetten çıkışı
-Şahsın adliyeye götürülmesi

( MERSİN )- Van'da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin'de saklandığı evde yakalandı MERSİN

- Van'da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin'de saklandığı evde yakalandı. 2013 yılından bu yana aranması bulunan şüpheli, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum. Benim yerimde kim olsa kaçardı. Cinayet işlediğim yalan" dedi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Van'da 2011 yılında meydana gelen cinayet olayından aranan Mehmet Şefik D.'nin Mersin'de olduğunu tespit etti. Uzun süreli bir çalışma yapan ekipler, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 2013 yılından bu aranan ve hakkında 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi. Zanlı, sabaha karşı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. "Benim yerimde kim olsa kaçardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum. Hapis cezam yok. Benim yerimde kim olsa kaçardı. Cinayet işlediğim yalan, benim yerim belli, telefonum belli" diye konuştu.
Öte yandan aynı dosyadan daha öncede 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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