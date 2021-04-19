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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
48 yaşındaki polis memuru aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalandı

48 yaşındaki polis memuru aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalandı

- Cenaze aracı

Koronavirüs Hastane Kabristan Polis Memuru Cenaze Namazı 

-- Cemaatten detay
-- Namazın kılınması
-- Fotoğraf

( ZONGULDAK )- Koronavirüsten ölen polis memuru toprağa verildi ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Dönmez toprağa verildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde aşı randevusu aldığı gün koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Dönmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dönmez için Alaplı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı'nın kıldırdığı cenaze namazına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve emniyet personeli katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve bir çocuk Mustafa Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere Çatak köyündeki kabristana uğurlandı. (EY-OA
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