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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
48 yaşındaki işadamı binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

48 yaşındaki işadamı binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Helallik alınması

Bağımlılık Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazının kılınması
-İş adamı Fatih Bayram'ın arşiv görüntüleri

( BURSA ) BURSA

- İnegöl gençliği için yaptığı faaliyetlerle tanınan işadamı Fatih Bayram, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti. Bayram son yolculuğuna uğurlandı. Gençlerin kötü bağımlılıklardan uzak durması için İnegöl'de Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği’nin kurucususu olan Fatih Bayram, covid-19 sebebiyle yaklaşık bir ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İnegöl’de özel bir hastanede tedavi göre Fatih Bayram, durumu ağırlaşınca tedavisi için ambulansla İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayram, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Fatih Bayram, saat : 16:30'da İnegöl Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bayram'ın cenaze namazı pandemi kurallarına göre sosyal mesafeye uyularak binlerce kişinin iştirakiyle kılındı. (SA-MŞ)
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