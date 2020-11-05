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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - MERSİN

47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - MERSİN

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi Mersin 'de 47 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, 3 suçtan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D'yi yakalamak için çalışma yapıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışma sonucu hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Akalan Hapis Cezası 

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