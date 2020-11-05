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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

47 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Zanlının polislerin arasında emniyetten çıkarılışı

Polis Akalan Hapis Cezası 

-Polis otosuna bindirilişi

( MERSİN ) MERSİN

- Kasten öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Mersin'de yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 ve 9 yıl olmak üzere toplamda 47 yıl hapis cezası ile aranan A.D adlı şahıs, yürütülen istihbarı ve fiziki çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen evrak ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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