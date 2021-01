46 yıllık Orhan Gencebay hayranlığı engel tanımadı

- - Ayboğan’ın filim izlerken görüntü

- -Orhan Gencebay poster ve fotoğraflarından detay

- - Hatice Ayboğan röp

- -Nimet Karaca röp

- -Detay görüntüler



( ANTALYA - ÖZEL)- Onun şarkılarıyla büyüyen Hatice’nin tek istediği Gencebay’a kavuşmak ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde doğumundan hemen sonra geçirdiği 'sarılık' sonucu Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanarak tekerlikle sandalyeye mahkum kalan Hatice Ayboğan’ın (46), dünyası müzik dinlemek oldu. Vaktinin çoğunu müzik dinleyerek geçiren Ayboğan, çocukluğundan itibaren hayran olduğu usta sanatçı Orhan Gencebay’la tanışmayı hayal ediyor. Alanya’da Hatice Ayboğan, doğumundan hemen sonra geçirdiği 'sarılık' nedeniyle beyin felci geçirdi. El ve ayaklarını kullanamayan Ayboğan, tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye başladı.

Vaktinin birçoğunu kitap okuyarak, TV izleyerek ve müzik dinleyerek geçiren Ayboğan, Orhan Gencebay’a hayranlık duymaya başladı.

Usta sanatçıya olan sevgisini yıllardır yaşatan Ayboğan, kendisini özdeşleştirdiği filmleriyle ve müzik eserleriyle hayata sarıldı. Çocukluğundan beri Gencebay’a ait fotoğraf, gazete kupürleri ve film afişlerini toplayarak müzeye çevirdiği evinin odasında sergileyen Ayboğan, en büyük hayali çocukluğundan beri hayranı olduğu Gencebay ile tanışabilmek. “Tek istediğim Orhan Gencebay ile yüz yüze tanışabilmek” İhlas Haber Ajansı’na



konuşan Ayboğan, Orhan Gencebay’ı dünya gözüyle bir kez olsun görmek istediğini söyledi.



Ayboğan, “Ben kendimi bildim bileli Orhan Gencebay dinlerim ve kendisini çok severim. Gencebay’a 40 yıldır süren bir gönül bağım var. Bir defasında konuştum telefonla ama bu bana yetmez benim tek istediğim Orhan Gencebay ile yüz yüze tanışabilmek. O nu sadece bir kez olsun görmek istiyorum. Bunu defalarca denedim ama olmadı. Ona ulaşmam çok zor çünkü o Orhan Gencebay, ilk 45’lik plağını 1968’de çıkarmış hesaplarsak 60 yıldan fazla süredir gönülleri fethediyor. Ben her günümü onunla geçiririm, muhteşem eserlerini dinlerim ve filmlerini seyir ederim. Bazen televizyona çıkar açıklamalarını görür ve çok duygulanırım. Lütfen tek bir kez olsun onu görmek istiyorum” dedi.

“Ablamın Gencebay için dua edip ağladığını bilirim” Hatice Ayboğan kız kardeşi Nimet Karaca ise ablasının koyu Orhan Gencebay hayranı olduğunu aktardı. Karaca, “Sabah Orhan Gencebay müzikleriyle uyanıyoruz. Ablam televizyonda çıkan hiç Gencebay filimi kaçırmaz. Geçmiş dönemde Orhan Gencebay baypas ameliyatı geçirmişti. Kendisi iyileşene kadar ablam her dakika dua edip ağladığını bilirim. Geceleri yatarken ağlardı sürekli; Allah’ım bir an önce iyileşsin diye. Ablamın çok büyük bir hayranlığı var, ona karşı sevgisi ve saygısı var. Asla hiç kimseye Orhan Gencebay’la ilgili laf söyletmez. Kendisiyle 1 kaç defa telefonda görüşme şansı oldu. Ablam o kadar mutlu oldu ki dünyalar onun oldu sanki. Bizlerde normal bir sanatçıya hayran olabiliriz ama ablamın ki hayranlıktan öte bir şey. Şu dünyada tek istediği Orhan Gencebay’ı canlı görebilmek. Ablamla bazen şakalaşarak ‘Orhan Gencebay’ı gerçekte görüp ayaklanırsın’ derdik. Çocukluğumuzdan beri bu böyledir. Şimdi benim çocuklarım da aynı şekilde teyzesinin hayranlığı biliyor. Umarım ablamın sesini duyar ve bir kez olsun görüşmeyi kabul eder” diye konuştu.

(EA-



loading...