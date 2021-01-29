Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
46 kasa balığa el konuldu

46 kasa balığa el konuldu

BALIKLARIN EKIPLER TARAFINDAN KONTROL EDILMESI

( SİNOP ) SİNOP

Para Cezası 


- Sinop’ta avlanabilir yasal boy sınırının altında avlandığı belirlenen 46 kasa balığa el koyuldu. Sinop’un Gerze İlçesi Yenikent köyü Şeyhli Tüneli çıkışında Gerze Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileri, Bölge Trafik Denetim Ekipleri ile koordineli olarak denetim yaptı. Yapılan denetimde mezgit, barbun ve istavrit balıklarının bulunduğu 46 kasa balığın yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Balıklara el konuldu. Balıkları nakleden araca 5 bin 455 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 46 kasa balığın da tüketime uygun olmadığı için imha edildiği ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı