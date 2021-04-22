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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
457 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama

457 gram sentetik uyuşturucuya 1 tutuklama

-ZANLININ ADLİYEYEDEN GÖRÜNTÜSÜ

Polis Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

--DETAY

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde 457 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile polislere yakalanan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından zanlının içinde bulunduğu şüpheli aracı, Buğdaylı Mahallesi’nde durdurdu. Polisler, durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan 25 yaşındaki B.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 457 gram sentetik Bonzai ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı B.T., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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