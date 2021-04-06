450 yıllık Osmanlı geleneği yaşatılıyor

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( İSTANBUL )- Ramazan Ayının müjdecisi mahyalar, Camileri süslüyor İSTANBUL



- 11 ayın sultanı, Ramazan Ayının habercisi mahyalar usta ellerde şekil alarak camileri süslemeye başladı.

Eyüpsultan, Eminönü ve Süleymaniye, Sultanahmet Camilerine mahyalar asıldı. İstanbul’da Üsküdar Valide Sultan ve Ataşehir Mimarsinan Camilerine asılacak. 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyaların, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü personelli tarafından yer yıl Ramazan Ayı için hazırlanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nda camilerde gördüğümüz mahyalar Taksimde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde yapılıyor. Usta ellerin her yıl farklı yazıları kablolara nakşetmesiyle mahyalar oluşuyor. Mahyaların eskisi gibi uzaktan bakıldığında yağ kandili gibi gözükmesi için ise düşük wattlı akor ampuller kullanılıyor. Her yıl olduğu gibi hazırlanan mahyalar ilk olarak Eyüpsultan Cami’ne asılıyor. İstanbul’da bulunan Eminönü Yeni Camii, Süleymaniye, Sultanahmet mahyalar asıldı. İstanbul’da Üsküdar Valide Sultan ve Ataşehir Mimarsinan Camilerine ise önümüzdeki günlerde asılacak. Daha sonra Edirne Selimiye ve Bursa Ulu Camilerine asılacak. Mahya ustası Kahraman Yıldız, eskisi gibi akor ve çok düşük watt değerinde olan ampullerin üretilmediğini belirterek, depolarda bulunan yedek ampulleri kullandıklarını söyledi.



“Artık akkor ampul üretilmiyor” Pandemi sürecinde çalışmanın zorlukları olduğuna değinen mahya ustası Kahraman Yıldız, “Geçen sene Edirne Selimiye Cami’sinde ‘Evde kal Türkiye’ yazılı mahya astık. Geçen seneki mahya yazılarımız şifa üstüne söylenen sözlerden oluşuyordu. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermiş olduğu karar ile “Şifa Ayı Ramazan” anlatan sözler camilerde göreceğiz. Bu yazılarımızı da camilerimizin büyüklüklerine göre ayarlayıp takmaya çalışıyoruz. Klasik sözlerimizden ‘Ramazan Arınmaktık, Oruç Arınmaktır’ yazılı mahyaları asacağız. Mahyaları yapmak için kullandığımız 15 wattlık ampuller asıyoruz. 15 wattlık ampul kullanmamızın nedeni yağ kandili görüntüsü vermesidir. Uzaktan baktığımızda güzel gözüküyor, büyük watt ampul olduğu zaman ışık topu şeklinde gözükür. Bizim tercihimiz küçük watt olan ampuller. Artık akkor ampul üretilmiyor, elimizde yedek olan ampullerimizi kullanmaya devam ediyoruz ama ileride 2 watt led ampuller gerekebilir. Piyasada bende 2 watt led ampul bulamadım. Her yıl olduğu gibi ilk Eyüpsultan Camine asıyoruz mahyamızı” diye sözlerini tamamladı. (AFS- ÖFA



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