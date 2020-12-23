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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- 45 şişe sahte içki ele geçirildi

- 45 şişe sahte içki ele geçirildi

Hakkı Ç.'nin adliyeye getirilişi

( AMASYA ) AMASYA

Sahte İçki Akalan Sahte İçki Operasyonu Trol 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 şişe daha sahte içki elde edildi. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 Aralık Pazartesi günü yapılan sahte içki operasyonunda yakalanan şahıslardan bugüne kadar 10 kişi tutuklanmıştı. Aynı operasyonların devamında ilçedeki bir bağ evine düzenlenen operasyonda da daha önce yakalanan içkilerin devamı olan 45 şişe daha sahte içki ele geçirildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, bağ evi sahibi Hakkı Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakkı Ç., sağlık kontrolünün ardından Merzifon Adliyesi'ne sevk edildi. (YB-MAY-
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