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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktasındaki 'HES kodu' denetimi: Yüksek riskli ilde denetimler sıklaştırıldı

43 ilin geçiş noktasındaki 'HES kodu' denetimi: Yüksek riskli ilde denetimler sıklaştırıldı

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki denetimlerden "drone" görüntüsü

Polis Güzergah Aritas Sayılar Kontrol Noktası 

-Trafik polisi araçları çevirirken
-Polis, otobüste "HES kodu" kontrolü yaparken
-Polis, yolcuları Covid-19'a karşı uyarırken
-Polis ekipleri araçlarda denetim yaparken
-Detaylar

( KIRIKKALE -ÖZEL-DRONE) 43 ilin geçiş noktasındaki "HES kodu" denetimi: Yüksek riskli ilde denetimler sıklaştırıldı KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, kontrollü normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" denetimi yapıldı. Koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol güzergahlarındaki uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların "HES kodu" kontrollerini yaptı. Kilit kavşakta "HES kodu" denetimi Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta yer alan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Ekipler, sürücü ve yolcuların maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de kişilerin "seyahat izin belgesi" ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları da hatırlatıldı.
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