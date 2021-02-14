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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktasında korona virüs denetimi: Öğretmenler kısıtlamadan muaf tutuldu

43 ilin geçiş noktasında korona virüs denetimi: Öğretmenler kısıtlamadan muaf tutuldu

Trafik kontrol noktasından drone görüntüsü

Öğretmenler Yarıyıl Tatili Sosyal Hayat Kontrol Noktası Kimlik Kartı 

-Trafik polisi araçları çevirirken
-Otobüsteki yolcuların HES kodu sorgulanırken
-Diğer araçlardaki sürücü ve yolcular sorgulanırken
-Detaylar

( KIRIKKALE -DRONE)-Şehirler arası otobüslerde HES kodu denetimi yapıldı KIRIKKALE

- 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgesi ile HES kodu kontrolleri yapıldı. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personeli ise kısıtlamadan muaf tutuldu. Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor. Ulalımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan trafik kontrol noktasında, otobüslerde şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve “GBT” sorgulaması yapıldı. Diğer araç sürücüleri ve yolcularında seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Öğretmenler kısıtlamadan muaf tutuldu Hafta sonunda, kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personeli kısıtlamadan muaf tutuldu. Personel kimlik kartıyla şehirler arası seyahat etti.
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